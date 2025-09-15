Т реньорът на Левски Хулио Веласкес по принцип е много емоционален и експресивен. Той обаче направо полудя от радост след последния съдийски сигнал на драматичната победа над Локомотив София. Вижте в края на прикаченото видео как избухна Хулио. Чак така не е било.

Левски излезе на 1-ви коловоз

След това той бе по-спокоен в интервюто след мача. "Благодаря за поздравленията. Заслужено победихме. Резултатът не отговаря на това, което създадохме. Не стояхме добре първите 15 минути, трябваше да влезем в мача. След това отборът се разви във възходяща линия и бяхме по-добри. До отбелязването на първия гол и след това доминирахме и ги вкарахме в тяхната половина. Положенията, които създадохме, трябваше да ги използваме и да си тръгнем с по-сериозен резултат. Второто полувреме бе по-добро за нас. Можехме да решим много по-рано мача. Получихме гол, но искам да отличим невероятната реакция след гола. Мислихме, че е възможна победата и стояхме добре на терена, с изключително присъствие в тяхната половина. Направихме добър мач. Благодаря и на публиката, която ни даде изключителен импулс. Настръхнах от феновете, след като играчите поздравиха привържениците след края на двубоя", заяви той.

"Винаги една победа ти вдъхва увереност и сила, затова винаги е важно да побеждаваш. Не съм аз човекът, който ще изпада в крайности на база това дали сме загубили, или спечелили. Винаги се старая да бъда обективен. Искам да отлича играта в този мач. Това, което ни дава увереност, е когато притежаваш топката и доминираш", добави специалистът.

"Изпуснах си химикалката. Загуба на време и енергия е да мислиш за края на шампионата. Трябва да останем здраво стъпили на земята, фокусирани върху настоящето – ден за ден. Сезонът все още предстои, има доста време до края. Трябват много усилия и да ценим всяка победа. Фокус върху следващата тренировка и ще се готвим за следващия мач", завърши Хулио Веласкес.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX