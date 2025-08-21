Реално Етър ще е вторият клуб в треньорската кариера на Русия, който е бил и помощник на националния.

В тородивизионният Етър обяви името на новия си треньор.

Това е бившият национал Иван Иванов, който за последно води ЦСКА 1948.

37-годишният някогашен защитник на Пирин Благоевград, ЦСКА, Локо Пловдив, руските Алания и Арсенал, сръбския Партизан, швейцарския Базел, гръцкия Панатинайкос, турския Алтай, Берое и Вихрен се завръща на стадион „Ивайло” във Велико Търново, където през 2019-а приключи кариерата му на играч.

Той наследява поста от уволнения Живко Желев, след когото временно „виолетовите” бяха водени от легендата Илиян Киряков.

Русия, който е футболист №1 на България за 2013-а и никога не е криел, че е цесекар парекселанс, идва начело на тима от старопрестолния град 2 дни след загубата от Янтра Габрово с 0:1 в регионалното дерби на Втора лига. В първите си 4 мача от началото на кампанията Етър, който е шампион на елита от 1991-ва, няма победа – 2 равни и 2 поражения, и заема последното място в класирането.