Йоанис Питас вкара четвъртия си гол от началото на сезона и донесе втората победа на своя ЦСКА.

Ц СКА записа едва втората си победа от началото на сезона в Първа лига, след като с триста зора надви с 1:0 като гост новака Добруджа в 12-ия кръг.

Това бяха сефте 3 точки за треньора Христо Янев начело на „червените” след два поредни равни.

Скъпоценния гол за ЦСКА на стадион „Дружба” в Добрич вкара кипърският национал Йонис Питас в 17-ата минута. За него попадението бе четвърто от началото на кампанията.

За „армейците” визитата бе първа в житницата на България от почти 23 години и аха и да не изкласят, защото през второто полувреме спукаха гуми и изравняването висеше на косъм.