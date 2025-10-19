Ш ефовете на Спартак Варна не скриха задоволството си от представянето на тима при 1:1 с Лудогорец. В Разград "соколите" записаха първа мач на ниво Първа лига между двата тима, в който не допускат загуба от разградчани. Иначе варненците доминират в битките между двата тима на ниво Втора лига.

"Спартак Варна отново записа точка като гост и то на действащия шампион - Лудогорец. Ръководството на клуба изразява своята благодарност на играчите и треньорския щаб за себераздаването и мъжката игра в пореден мач. В този ключов за клуба момент, момчетата играха за емблемата, за всички фенове на клуба и се отблагодариха за подкрепата от последните дни по най-добрия начин - като оставиха сърцата си на терена. Само Спартак! Поклон пред вас, мъже!", написаха шефовете.