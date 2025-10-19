Н ай-ниският играч в професионалния тенис Диего Шварцман стана и най-щастливият мъж в Аржентина, след като подписа граждански брак с Еухения де Мартино. „Женен за най-красивата жена на планетата“, написа гордият младоженец, който на път към съвета зарадва булката си с огромен букет бели рози.

„Не мога да опиша с думи колко те обичам – с цялото си сърце. Правиш ме най-щастливия човек на света“, отвърна Еухения, която заедно с Диего даде обяд за най-близките в ресторанта Águila Pabellón в Буенос Айрес, препоръчан от пътеводителя „Мишлен“.

Голямото тържество ще е на 25 октомври, като на него са поканени всички приятели и роднини на двойката, която се запознава през 2019 г. „В началото общувахме само чрез текстови съобщения и успяхме да се видим чак месец по-късно, когато той се върна от турнири. Мислех, че всичко ще бъде по-трудно, но за щастие моята работа ми даваше възможност да работя от дистанция и да имам гъвкав график, за да го придружавам на пътуванията“, обясни моделката.

33-годишният Шварцман й предложи брак под Айфеловата кула в Париж на 24 април 2024 г. През февруари тази година достигалият №8 в света сложи край на кариерата си заради изтощение след 4 титли, полуфинал на „Ролан Гарос 2020“ и два четвъртфинала на US Open 2017 и 2109. На един от най-паметните си финали – през 2016-а на клей в Истанбул - Диего обърна с 6:7 (5), 7:6 (4), 6:0 Григор Димитров.

Прощалният мач на Шварцман бе на АТР 250 турнира в родния му Буенос Айрес, където той отстъпи с 2:6, 2:6 на Педро Мартинес във II кръг, а публиката го изпрати на крака с нестихващи овации и скандирания. В последните седмици Диего успешно се включи в „Мастър шеф“ с участието на знаменитости.