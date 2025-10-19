Л ионел Меси записа уникално постижение след края на редовния сезон в американската МЛС.

В последния мач 38-годишният нападател вкара хеттрик при победата 5:2 на Интер Маями в гостуването на Нашвил. Така аржентинската звезда е едноличен лидер в първенството по двата най-важни офанзивни показатели – голове и асистенции. Световният шампион оглави листата на стрелците с 29 попадения. Това, което прави постижението му още по-забележително, е фактът, че той е изиграл 6 мача по-малко в сравнение с основните си конкуренти за приза. Освен с головия си нюх, Меси блесна и с изключителен поглед върху играта. Той завърши редовния сезон и като лидер по асистенции, записвайки цели 16 голови подавания.

Интер Маями завърши на трето място в Източната конференция, а в четвъртфиналния плейоф отново ще се изправи срещу Нашвил. Лидер е Филаделфия Юниън, а на второ място приключи Синсинати. В Западната конференция първото място е за Сан Диего. С равен брой точки на втора позиция е Ванкувър Уайткапс, в който играе Томас Мюлер. Трети е ФК Лос Анджелис.