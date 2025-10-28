Ц СКА ще проведе зимен лагер в Анталия.
„Червените“ ще заминат за турския курорт към средата на януари и ще останат там две седмици. Организацията около подготовката край Средиземно море се ръководи от спортния директор на клуба Бойко Величков. За въпросния период отборът на Христо Янев ще изиграе четири контролни мача, като единият съперник на „армейците“ ще бъде Корона (Киелце), съобщава Спортал. В полския тим играят двама български национали – Виктор Попов и Владимир Николов. Футболистите на ЦСКА ще бъдат настанени в луксозен петзвезден хотел, в близост до който има няколко футболни терена. Анталия е едно от най-добрите места за подготовката през зимната пауза. Температурите в курорта, който е известен като Турската Ривиера, са между 18 и 20 градуса. Там се подготвят и доста отбори, което дава възможност за лесно намиране на съперници за контролите.