„Имахме опции на пейката, но нямаше смисъл да затъваме в калта по същия начин, тъй като бяха еднакви с тези на терена. Освен това, запазихме някои от футболистите, за да не получат ненужни картони“, обяви треньорът на ЦСКА Христо Янев след първата си загуба начело на „червените“, откакто се върна – 0:2 от Черно море.

Тези негови думи ясно показват, че сякаш самият Янев не вярва достатъчно на играчите, които са на пейката и заради това не ги пуска на терена в много важен мач, който не беше за просто 3 точки, а за място в Топ 4. А това беше цел номер 1 за „червените“ до края на 2025 г., предвид ужасния старт на сезона.

Янев и неговият отбор направиха чудеса от храброст, за да спечелят тези 8 поредни победи. Всяка една подобна серия има край и той дойде в калта на „Тича“. Но големият брой успехи няма как да скрие основното нещо – че този състав на ЦСКА няма дълбочина и треньорът разчита на 13-14 футболисти. А в сгъстен цикъл не може без ротации (б.а. - не като на Хулио Веласкес, разбира се). Като изключим вратарите Лапоухов и Бусато, от полевите играчи Янев залага основно на следните 14 футболисти: Пастор, Турицов, Лапеня, Делова, Теодор Иванов, Мартино, Жордао, Петко Панайотов, Ето'о, Скаршем, Сегер, Илиан Илиев, Питас и Годой. Такива като Додай, Санянг, Брахими, Кордоба, Чорбаджийски, Иван Тасев и Йоан Борносузов почти не хващат ръка.

Да губи ЦСКА с 0:2 на „Тича“ и треньорът да пуска в игра двама защитници – Иван Турицов и Теодор Иванов, както и вътрешен халф – Улаус Скаршем, ясно показват две неща: че първо той няма достатъчно класни опции и второ – че няма доверие на оставените на пейката играчи.

ЦСКА изкара цял полусезон без истински крила. Христо Янев намали щетите, като премести отляво Питас, а Илиан Илиев захапа отдясно.