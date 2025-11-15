Дунав си тръгна с успех срещу Янтра в Габрово

Д унав победи с 1:0 Янтра като гост в мач от 15-ия кръг на Втора лига. Това бе четвърти пореден успех за тима на Георги Чиликов.

В началото Билал Салах имаше два шанса за Дунав, но не успя да се възползва. Гостите поведоха в 19-ата минута. Радослав Апостолов центрира, а Преслав Бачев беше точен с глава. Мартин Ганчев можеше да изравни за Янтра, но вратарят на Дунав Георги Китанов спаси удара му.

След почивката вратарят на Янтра Християн Василев отрази удар на Денислав Минчев. Малко по-късно Минчев имаше нов шанс, но вратарят отново се справи. Василев отрази с крак нов изстрел на Минчев в 82-ата минута.

В друг мач по-рано днес Фратрия разби с 5:0 Беласица.

В класирането Дунав е начело с 41 точки, Фратрия е на второ място с 34, а Янтра е на трето с 29.