Ф еновете на Левски, желаещи да посетят двубоя с Локомотив Пловдив на "Лаута", ще могат да закупят билет и онлайн, а не както първоначално бе обявено – само от каса около стадиона. „Сините“ информираха, че Даниел Боримиров се е разбрал с Локо Пд за въпросното онлйн купуване на пропуските.

Ето какво написаха от Левски:

"Левскари, след проведени разговори между изпълнителния директор на ПФК „Левски“ Даниел Боримиров и ръководството на „Локомотив“ Пловдив, страните постигнаха договорка продажбата на билетите за привържениците на „сините“ да се извършва изцяло онлайн чрез мрежата на Eventim.

Пропуските се продават до изчерпване на количествата ТУК: https://bit.ly/4gG7qUU

При наличие на свободни билети, те ще бъдат пуснати за продажба на каса пред сектора, предназначен за привържениците на „Левски“ на стадион „Локомотив“ (Пловдив) в 17:30 часа, петък.