Ф ратрия победи Хебър с 3:2 в един от най-атрактивните мачове от XIX кръг на Mr Bit Втора лига и ще зимува на второто място в класирането. Двубоят на „Коритото“ предложи пет гола, пропусната дузпа и драматична развръзка в последните минути.

Домакините отбелязаха първи гол в в 23-ата минута, когато Александър Цветков проби отляво и намери Ирхан Исуф, който отблизо не сгреши. Попадението бе първо за Исуф през сезона. Гостите от Пазарджик реагираха мигновено. Константин Павлов подаде към Станислав Маламов, а опитният футболист от няколко метра прати топката в мрежата на Игор Мостовей за 1:1.

Фратрия си върна преднината в 34-ата минута. Румен Руменов изведе с прецизен дълъг пас Мирослав Маринов, който овладя технично и преодоля Мартин Янков за 2:1. В 57-ата минута Хебър получи дузпа. Константин Павлов проби отдясно и бе фаулиран от Джанер Садетинов. Съдията посочи бялата точка, въпреки претенциите на домакините, че нарушението е извън наказателното поле. Маламов изпълни, но Мостовей спаси. Хебър все пак стигна до изравняване в 85-ата минута чрез Константин Павлов. Тъкмо когато гостите изглеждаха близо до точка на "Коритото", две резерви на Фратрия — Иван Брикнер и Дидис Пита — комбинираха отлично и Пита отбеляза победния гол.

