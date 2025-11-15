800 000 лева делят Левски от една от трансферните цели, които са били набелязани от скаутите на тима, научи „Мач Телеграф“. Това е звездата на Вихрен Лео Пимента. „Сините“ следяха изкъсо изявите му за „детелините“ до момента. Според едни Лео не си заслужава, но други смятат, че той може да се превърне в хит в Първа лига. И в крайна сметка това мнение е надделяло. Освен това на „Герена“ имат нужда от още едно силно крило. Дербито с ЦСКА го доказа. Тогава липсата на Ради Кирилов се оказа фатална на тима. Още повече, че Марин Петков не се справи със задачите си отдясно. Евертон Бала също не успя да изпъкне. Освен това се очаква Петков да бъде продаден през зимата. На „Герена“ се надяват, че това най-после ще се случи. За негов трансфер се говори от миналата зима, но това все не се случва. През лятото уж бе договорен за Ракув, но в крайна сметка до сделка не се стигна. Иначе в Левски дойде екзотична оферта за него от Мароко, но Марин предпочете да си остане на „Герена“ и да се бори за нещо по-добро. В момента той е водещ голмайстор на тима, а това е добър трамплин за успешен скок навън.

