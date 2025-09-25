З ащитникът Петко Христов отново ще облече екипа на националния отбор на България. Това потвърди новият селекционер на тима Александър Димитров. Капитанът на Специя не получаваше повиквателни по времето на Илиан Илиев и близо две години бе извън състава на „лъвовете“. „Вчера разговарях с Петко Христов, Да, Петко Христов ще се завърне в мъжкия национален отбор“, заяви Димитров на официалното си представяне.

„Никой не е вечен, както и ние няма да сме вечни тук. Важното е какво ще оставим след нас. Искам да променим отношението към самите състезатели и към самия мъжки отбор. Не ме притеснява срока на договора, нито ме притеснява колко треньора са били сменени“, продължи селекционерът.

„Ако приемете Петко Христов за сензация, окей. Петко ще попадне в повиквателните утре (б.р. - петък, 26 септември) за предстоящите мачове. Няма да има друго, което да е сензационно“, завърши Димитров по темата.

