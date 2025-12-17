В место с удължителния закон за бюджета, депутатите ще се захванат с гледане на първо четене на бюджета на НЗОК, а след това и с държавния бюджет за 2026 г. До това се стигна след пренареждане на дневния ред в седмичната програма на парламента. Точките бяха вкарани по предложение на шефката на НС Рая Назярян, която уточни, че темета е обсъждана сутринта на Председателски съвет.

План - сметката на НЗОК и държавния бюджет за 2026 г ще са първа и втора точка за днес. С това т.нар. удъжлителен закон бе изместен като точка три.. Ако двата редовни бюджета - на НЗОК и държавния, се одобрят, то може би няма да се стигне въобще до разглеждане на удължителния закон. Последният обаче не бе махнат от програмата на НС, което показва, че между партиите в парламента няма пълно съгласие какво трябва да се приеме - редовен бюджет или удължителен закон.

Преди ден Деница Сачева от ГЕРБ обяви пред БНР, че са твърдо решени България да влезе в 2026 г. с приет бюджет - удължителен или редовен.

Междувременно в залата настана напрежение и се стигна до спречкване между депутатите от МЕЧ и "ДПС-Ново начало". В схватка се оказаха лидера на МЕЧ Радостин Василев и Гюнай Далооглу от ДПС-Ново начало", които си размениха ритници и юмруци. Не стана ясно каква е причината за острите реплики между тях. Въпреки това шефката на НС Рая Назарян даде почивка за успокояване на страстите.

Тихомира Михайлова