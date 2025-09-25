Р одната Първа лига е сред средняците в повечето таблици във футболната демография на базираната в Швейцария обсерватория CIES. Има обаче една, в която сме сред челниците. За съжаление при лошите примери. Първа лига е третото първенство отзад напред по стабилност или среден престой на играчите в клубовете. Футболистите се задържат средно по 13,8 месеца в елитните ни отбори. Само Венецуела и Кипър са по-зле. При южноамериканците този срок е 13 месеца, а на Острова на Афродита – 12,8. Най-спокойни са играчи, които се подвизават в три от най-големите първенства в света. Номер 1 е Испания, където футболистите получават шанс за изява средно по 31 месеца и 4 дни. Втората позиция е за Германия – 30,3, а третата за Англия – 27,7. Топ 5 се допълва още от ОАЕ – 26,9 и Япония – 26,8. При нас най-малко е текучеството на играчи в два от най-силните ни отбори – Черно море и Лудогорец. На „Тича“ лицата трудно се променят. Затова и там играчите остават средно по 23 месеца и 4 дни. „Орлите“ също имат гръбнак от играчи и всичко се гради около тях. Те продават само в краен случай и за много пари. А за да пазят реноме предпочитат да преотстъпват играчите, които са оправдали доверието им, а не да късат с тях, както се случва в други родни клубове. Славия допълва топ 3, а за мнозина „Овча купел“ се е превърнала в санаториум, където спокойно може да живееш до края на живота си, стига да нямаш големи претенции за заплатата. Венци Стефанов търпи футболистите средно по 20 месеца и 8 дни. Най-ветровито е в „Надежда“ и Бистрица. В ЦСКА 1948 правят нов отбор на всеки 7 месеца и 3 дни, а в Локомотив Сф търпят играчите средно по 6 месеца и 4 дни. Спартак Варна е третият клуб, където футболистите не могат да се задържат поне 10 месеца. Там си тръгват след 7 месеца и 8 дни.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX