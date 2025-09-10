Ф еновете на Левски ще могат да закупуват от петък, 12 септември, билети за гостуването срещу Локомотив (София) в мач от осмия кръг на българското първенство по футбол, съобщават от клуба. Единичните цени за пропуските са 20 лева.

"Билетите за двубоя от 8-ия кръг на Първа лига срещу Локомотив (София) ще бъдат пуснати в продажба на 12 септември (петък) на цена от 20 лева. Пропуските ще се продават на касата пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов" в следните часове: в петък от 10:00 до 19:14 часа, в събота от 10:00 до 19:14 часа и в неделя от 10:00 до 15:00 часа", съобщават "сините".

"В деня на мача билети ще се продават и на касата пред сектора за "сините" привърженици на стадион "Локомотив", която ще отвори 2 часа преди началото – в 18:30 часа. Двубоят ще се играе на 14 септември (неделя) от 20:30 часа на стадион "Локомотив" в София".

