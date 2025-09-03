Л евски изглежда е приключил с входящите трансфери на този етап, въпреки че старши треньорът Хулио Веласкес все още се надява да получи нов нападател. В същото време клубът ще се стреми да бъде активен на пазара с изходящи сделки.

Марин Петков не осъществи преминаване в италианския Монца в последния ден от трансферния прозорец на Апенините. Причината е, че втородивизионният тим първо трябваше да реализира продажба, преди да финализира привличането на българския национал.

Интерес към 21-годишния има и от руски клубове, където пазарът все още е отворен, така че трансферът му не е изключен.

„Сините“ работят и по раздяла с трима футболисти, които не влизат в плановете на щаба – Карлос Охене, Фабио Лима и Патрик Мислович. Ганаецът е в лазарета заради травма, докато бразилецът и словакът дори не бяха включени в състава за двубоя с ЦСКА 1948 (2:1). На „Герена“ се надяват поне един от тях да бъде продаден, а при неуспех ще се търси решение чрез прекратяване на договорите им.

В същото време френските медии съобщиха, че Левски е поставил високи финансови условия пред Нант относно евентуален трансфер на Майкон. Местният клуб е отправил предложение за наем с опция за откупуването му, но „сините“ са го отхвърлили. Според непотвърдена информация във Франция, от „Герена“ са пожелали за 25-годишния бразилец сумата от около 4 милиона евро. Именно и по тази причина до задълбочени разговори така и не се стигна и играчът ще остане в състава на Хулио Веласкес.

