Л евски излезе с молба към картодържателите си, които няма да гледат на живо мача с ЦСКА тази събота, 8 ноември от 15:00 часа. „Сините“ ги приканиха да уведомят клуба, за да може техните места да бъдат пуснати в продажба.

Ето и цялото съобщение на "сините":

"Левскари, Поради огромния интерес към двубоя с "ЦСКА-София" в събота, 8 ноември, на Националния стадион "Васил Левски", призоваваме всички притежатели на абонаметни карти, които няма да имат възможност да присъстват на срещата, да освободят своето място за друг левскар.

За целта всеки картодържател може да изпрати имейл на ticketing@levski.bg, като запише своя номер на карта, сектор, блок, ред и място. Крайният срок за това е петък, 7 ноември, 10:00 часа. Всички освободени места ще бъдат пуснати още същия ден в продажба".

