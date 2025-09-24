Б отев Пловдив отпусна 2000 места за привържениците на Левски за предстоящия отложен двубой от 6-ия кръг на българското първенство по футбол. Билетите са с единични цени от по 20 лева и са налични само онлайн в системата на ticket.bg.

Мачът между Ботев и Левски е на 30 септември, вторник, от 17:30 часа на „Колежа”. Той бе пренасрочен за тази дата заради реванша на "сините" от Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар.

"Билетите за двубоя от 6-ия кръг на Първа лига срещу Ботев Пловдив са в продажба. Пропуските са налични единствено онлайн. Ръководството на Ботев отпуска максимално допустимия по наредба брой билети – 2000. В деня на мача НЯМА ДА СЕ ПРОДАВАТ билети на каса пред сектора, предназначен за привържениците на Левски", пишат "сините".