Л егендата на Левски Михаил Вълчев сподели очакванията си за предстоящата среща с АЗ Алкмаар. Той е на мнение, че нидерландците изпитват доста големи проблеми в защита и „сините“ трябва да се възползват от тях.

„Честно казано АЗ Алкмаар не показват особено добра игра в последно време. Играят доста колебливо отзад и по фланговете изпитват много големи проблеми. Сигурен съм, че Левски ще използва тези неща. Този отбор не е толкова голямо страшилище от ранга на Аякс, ПСВ Айндховен и Фейенорд. Мисля, че ако подходим по правилен начин, ще спечелим. Можем да постигнем победата. С помощта на феновете това е постижимо. Те също ще помогнат много. Не бива да им оставяме пространства и да им даваме да владеят често топката. Когато имаме възможности, трябва да организираме много бързи контраатаки. Трябва да играем организирано и балансирано", започна легендарният нападател.

"Играчите трябва да излязат на терена и да дадат максимума от себе си, както го правеха досега. На някои футболисти се даде почивка и не взеха участие във Враца срещу Ботев. Жалко, че там не спечелихме, но трябва да гледаме напред. Левски трябва да играе на върха на възможностите си, за да стигне до положителен резултат. Много ще е ключово тук да спечелим. Мисля, че това може да се случи. Дано да се разучат правилно слабите места на противника и да се използват, както трябва“, заяви Вълчев.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

