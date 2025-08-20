Л евски направи първия си грешен ход в първенството и не успя да победи Ботев Враца. Феновете се надяват това да подейства отрезвяващо на футболистите и те да продължат да ги радват в Европа с успех в предстоящия мач с Алкмаар. Издънката във Враца обаче е факт и отборът загуби непредвидено две точки в борбата за титлата с Лудогорец. Това е удобен повод да видим как са се представяли „сините“ в евротурнирите след гафове в България, подобни на този под Околчица. За такива сме приемали само загуби или равенства срещу отбори от долната половина на таблицата, или неспечелени мачове като домакин, в които „сините“ са били явен фаворит.

Такива ситуации са се получавали 25 пъти в историята до момента. И прави впечатление, че загубите в Европа са двойно повече от победите. А и не всички победи носят отстраняване на съперника. Въпреки това, ако трябва да откроим позитивното, можем да отбележим, че някои от великите си мачове в Европа Левски е изиграл точно след издънки в България. Така се случи и влизането в Шампионската лига през 2006 година. Паметният мач срещу Киево във Верона, който завърши 2:2, дойде след шокираща издънка срещу Вихрен. Левски бе гост, но Вихрен не можеше да домакинства в Сандански. Така мачът се игра на стадион „Българска армия“ и завърши 0:0. Левски игра ужасно в онзи двубой, а съперникът бе останал с 10 души още първото полувреме. Въпреки всичко обаче – струваше си. След три дни „синята“ част от България празнуваше влизането в турнира на богатите и за представянето срещу Вихрен никой не си спомняше. Интересното е, че първите две издънки в историята преди мачове в Европа, са точно срещу Ботев Вр, както се случи сега. Преди големия сблъсък между Левски и Бенфика през 1965-а, „сините“ се дънят с 1:1 във Враца. Гостуването по онова време там не е леко, но въпреки това ремито се приема по-скоро като неуспех. След това, водени от легендарни фигури като Аспарухов и Еузебио, Левски и Бенфика правят 2:2 на „Герена“. Пак след нулево реми с Ботев Вр, но в София, „сините“ излизат и срещу Динамо Берлин през 1972-а. Бият с 2:0 и отпадат, след като са загубили първия мач с 0:3.

Издънки от у нас обаче са последвани от победи над Барса и Атлетико Мадрид. И макар тези противници да не са елиминирани, то успехите над тях са достатъчно престижни. И двата са на четвъртфинал – този срещу каталунците с 5:4 за Купата на УЕФА през 1976-а, а този срещу „дюшекчиите“ е спечелен с 2:1 за КНК година по-късно. Дълги години Левски бе единственият отбор, който бе вкарал пет гола в един мач на Барселона в Европа! За отбелязване е и едно 0:0 с Динамо Киев, което носи елиминирането на този колос на Източна Европа. Това се случва през 1980-а за Купата на УЕФА броени дни след загуба на Левски в Перник от Миньор.

Лошото е, че през 21-и век „сините“ нямат такива успехи. Последният беше през 1995-а. Тогава във втория кръг от сезона Левски изненадващо се издъни срещу Нефтохимик с обрат от 1:0 до 1:2. След няколко дни бе напът да отпадне и от Динамо Букурещ в София, след като бе спечелил с 1:0 в румънската столица. Редовното време завърши 0:1, но с гол на защитника Иван Василев - Сусето, Левски се добра до 1:1 и продължи напред.

Остава да видим какви ще ги свърши срещу АЗ Алкмаар и способен ли е тимът на Веласкес на още един силен мач в Европа, този път след издънка в България.

