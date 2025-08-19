Р ожден ден с две многоетажни торти вдигна ослепително красивата италианската спортна журналистка Дилета Леота.

Едната беше за нея, а другата – за дъщеря й Ария. Двете са родени на една и съща дата – 16 август, но с разлика от 32 години. Сега малката Ария навърши 2, а мама – 34.

До любимите момичета грееше вратарят на Шалке Лорис Кариус, който след много лутания най-накрая намери своя сигурен пристан в тима от Гелзенкирхен. На партито присъстваха и останалите най-скъпи на хора на Дилета, сред които и вярната дружка – певицата Елоди, която ходи с мотоциклетиста Андреа Яноне.

Журналистката отново бе ослепителна с мрежестата си рокля, под която разкри изваяно и стегнато тяло. „Нашият ден“, похвали се тя и публикува мили снимки от празненството.