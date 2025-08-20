Д ържавна опера Варна поставя за първи път в 78-годишната си история операта „Русалка“ от Антонин Дворжак. Премиерата е днес, 20 август, в рамките на 16-ото издание на фестивала „Опера в Летния театър“, а в главните роли на Русалка и Принца ще влязат световноизвестното ни сопрано Красимира Стоянова и тенорът от австрийско-австралийски произход Жерар Шнайдер.

Спектакъл

Спектакъла ще дирижира маестро Павел Балев, а режисьор е Сребрина Соколова. „Русалка“ от Антонин Дворжак, най-често изпълняваното чешко музикално-сценично произведение, е определяна от самия композитор като „лирична приказка за трагедията на влюбената в човешко същество русалка“. Най-големите очаквания за варненската премиера на „Русалка“ от Дворжак са свързани с появата на примата Красимира Стоянова в главната роля. Сред оперния елит звездното българско сопрано има славата на най-добрата Русалка. Жерар Шнайдер, който ще ѝ партнира на сцената, е признат за един от най-добрите интерпретатори на партията на Принца в света, а творбите на Дворжак са с централно място в теноровия му репертоар.

Дебют

В ролята на Водния дух ще дебютира големият български бас със световна кариера Петър Найденов.

„Русалка“ с Красимира Стоянова трябва да бъде чута и преживяна!“, казва маестро Павел Балев, който вече е дирижирал творбата извън България, но сега ще я дирижира за пръв път в родината. Диригент със световна репутация и впечатляваща международна кариера, от 2022 г. Балев е генерален музикален директор на Театър „Нордхаузен“, главен диригент на Опера Лимож, а също така постоянен гост-диригент в Баден-Баден и Държавна опера – Варна. Предстои му да заеме и поста музикален директор на Академията на Националния оркестър в Кан (2026-2028).

Елизабет Методиева