С лавия достигна до историческо дъно през този сезон. Вече изминаха 5 кръга от първенството, а „белите“ имат само една точка. Взеха я в първия кръг при равенството 2:2 у дома срещу Ботев Вр. След като в изминалия уикенд Септември победи Добруджа с 2:1, Славия се закотви на последното място в класирането. Справка в статистиката доказа категорично, че никога в историята на Славия клубът не е бил последен след 5 изиграни мача.

Само веднъж пък се е случвало „белите“ да чакат първата победа по-дълго от сега. Това стана през сезон 2020/21, когато и след 6-я кръг тимът имаше една точка и 5 загуби. Тогава обаче не бе последен какъвто е сега, тъй като на дъното беше заседнал Етър. „Болярите“ имаха 6 загуби и кошмарна голова разлика 2-15.

Иначе най-късният кръг, след който Славия е бил на последно място, е 18-ят. Това се е случило в сезон 1980/81, когато „белите“ имат най-силните отбори в историята си. Същият сезон са и четвъртфиналисти за КНК, като на тази фаза са спрени от нидерландския гранд Фейенорд. В състава са легенди като Андрей Желязков, Чавдар Цветков, Атанас Александров, Иляз Алиев, Илия Величков и Ваньо Костов.

Споменатият сезон е най-оспорваният в историята на българския футбол и разликата в крайното класиране между първия и последния е само 14 точки. Славия успява да финишира на приличното седмо място, но само с две точки повече от предпоследния Миньор Пк, който изпада.

Иначе най-дълго първата си точка отборът е чакал през 1958 година. Тогава губи в първите 4 кръга, а черната серия свършва в петия, когато е победен Спартак Пд с 2:1.

