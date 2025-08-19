Куня не само ще живее в дома на Ибрахимович, но ще носи и неговия номер 10 в Юнайтед.

М иналия месец Матеус Куня направи мечтан трансфер от Уулвърхемптън в Манчестър Юнайтед.

След като смени града и отборите, бразилецът побърза да се погрижи и за уюта на семейството си на новото място. Едно от първите неща, които нападателят направи, бе да закупи луксозния имот, където преди години живя шведската легенда Златан Ибрахимович. Прочутият голмайстор носи екипа на „червените дяволи“ между 2016 и 2018 г.

По информация на „Сън“ Куня е платил 5,8 млн. евро за бившата къща на Златан. Впечатляващото имение с басейн, собствено кино, бар, фитнес, зала за билярд, студио, шест спални и още толкова бани. Бразилецът иска да превърне мястото в идеален дом за съпругата си Габи и двете си деца. Куня и любимата му са заедно от 2018 г., а две години по-късно се роди синът им Леви.

Двойката се венча на 25 май 2024 г. в Бразилия. По-късно Габриела, която е адвокат, описа сватбата като фестивал на музиката, от самба до рап, улавящ енергията на техните личности. Матеус пък призна, че е плакал, докато е гледал щастието на семейство си и малкия Леви по време на тържеството. Миналия юли, малко след като подписа с Юнайтед, който плати за правата му 74,2 млн. евро, Куня имаше още по-голям повод за радост. Съпругата му Габи го дари с дъщеричка, която кръстиха Лиз. Футболистът пусна снимка от болницата, на която прелива от щастие с половинката си. Часове след това обаче трябваше да отпътува на предсезонното турне с новия си отбор в САЩ.

Куня не само ще живее в дома на Ибрахимович, но ще носи и неговия номер 10 в Юнайтед. Надява се и да спечели любовта на феновете, както преди време със сърцатата си игра това успя да стори прочутият швед. По време на престоя си на „Олд Трафорд“ Златан спечели Купата на Лигата, Суперкупата и Купата на УЕФА. Куня вече дебютира за „червените дяволи“ в мача с Арсенал на старта на Висшата лига. Нападателят се представи на ниво, но за жалост след груба вратарска грешка „червените дяволи“ загубиха с 0:1.