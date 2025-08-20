П илотът Естебан Окон използва кратката ваканция във Формула 1, за да зареди батериите на яхта с любимата си Флави Барла.

Французинът и ослепителната му половинка са заедно вече почти две години, а сега наеха яхта, за да се отпуснат в компанията на тесен кръг близки хора. „Невероятни моменти. Чувствам се отпочинал и зареден. Сега е време да се връщам на работа. Нямам търпение отново да изляза на пистата“, написа в Инстаграм пилотът на Хаас. Желанието му ще се изпълни в последния уикенд от месеца, когато е състезанието за Голямата награда на Нидерландия.

Флави, която през 2022-ра беше избрана за Мис Лазурен бряг, пък разкри и къде са били с Естебан. „Още малко от всичко в Гърция, а сега обратно на работа“, похвали се хубавицата, която учи медицина и планира да специализира хирургия.