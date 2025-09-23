Д ублиращият отбор на ЦСКА постигна убедителна победа с 4:1 над Етър в среща от 9-ия кръг на Mr Bit Втора лига, играна в Драгалевци. Сред зрителите на мача бяха и добре познати имена като Густаво Бусато, Леандро Годой и Петър Занев. Тимът на Даниел Моралес демонстрира категорично превъзходство и заслужено стигна до успеха.

Срещата започна изненадващо за домакините. В 12-ата минута Стивън Стоянчов пресече върната топка към вратаря Даниел Николов и откри резултата за „болярите“. ЦСКА II обаче реагира бързо и в 21-ата минута Георги Чорбаджийски изравни с мощен удар извън наказателното поле. В 35-ата минута Симеон Матов засече центриране от корнер и с глава даде аванс на „червените“ – 2:1. Малко след това Мартин Стойчев можеше да покачи резултата, но ударът му бе избит от вратаря Никола Виденов в гредата.

След почивката натискът на домакините продължи. В 54-ата минута Илиян Антонов реализира за 3:1 след отлична асистенция на Иван Тасев. В 76-ата минута Марк-Емилио Папазов пропусна да реши всичко, след като вратарят на Етър отрази удара му. Малко по-късно гостите имаха шанс да намалят, но шутът на Росен Иванов бе уловен от стража на ЦСКА. В добавеното време Радослав Живков се озова сам срещу вратаря и оформи крайното 4:1.

С този успех дублиращият състав на „червените“ затвърди добрата си форма и продължава уверено похода си във Втора лига.