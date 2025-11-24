Д вама опитни шведски треньори влязоха в щаба на новия наставник на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо, потвърдиха от клуба. Става въпрос за Микаел Старе и Кристофер Аугустсон, които вече бяха обявени, че идват в България от доста медии в Скандинавия.

Старе има дълъг стаж като старши треньор. През последните 18 години е водил 12 различни отбора на Скандинавския полуостров, в Европа и Азия, сред които АИК (Стокхолм), гръцкия Паниониос, ИФК Гьотеборг, китайския Далиен и Хекен (Гьотеборт). До миналата седмица Старе бе старши треньор на елитния норвежки Стабек. Микаел Старе ще бъде първи помощник на Хьогмо.

Кристофер Аугустсон също има забележителна визитка. Между 2023 и 2025 година той работи в Мялбю, с който наскоро стана шампион на Швеция. В периода 2017 – 2023 година Аугустсон е старши треньор на различни юношески формации на Швеция, а преди това е част от друг местен гранд – Юргорден.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX

В близките дни към щаба на Хьогмо се очаква да се присъедини още един опитен кондиционен специалист, с когото в момента се водят преговори. Новият старши треньор на „орлите“ стартира вчера на поста при успеха с 2:0 над Септември (Сф), а в четвъртък ще го види и публиката в Разград, когато в Лига Европа ще им гостува Селта (Виго).

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX