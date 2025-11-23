„Целият отбор направи голям мач", обяви един от героите за Левски от побоя над Монтана - Евертон Бала. "Аз съм много щастлив, когато вкарвам голове. Това е много важно. Винаги съм имал тази характерна черта, силния шут и умението да вкарвам голове“, продължи той.

„Винаги съм тренирал да стрелям от далече и да изпълнявам преки свободни удари. В съвременния футбол е много по-трудно да тренираш фалове. Винаги се възползвам, когато имам време, за да отделям време да тренирам изпълнение на преки свободни удари“, призна Куршума.

„Много съм щастлив, че вкарах от фал, защото от много време не бях вкарвал подобен гол. Винаги мисля за отборната игра. Винаги поставям отбора на първо място“, каза още Евертон Бала.