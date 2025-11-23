Т реньорът на Левски Хулио Веласкес отново сполучи със стартовите 11 и "сините" разнищиха Монтана. А след срещата бе като рокзвезда - не спря да раздава автографи. "Благодаря за поздравленията. Днес беше труден мач, в който трябваше да се приспособим към обстоятелствата. Затова искам да благодаря на играчите за концентрацията, адаптацията, отношението и влагането от първата минута", започна той.

"Благодаря на нашите привърженици, които отново ни подкрепяха по най-добрия начин. Успяхме да се адаптираме към изискванията на мача и верни на нашите принципи, имахме проактивно поведение, когато държахме топката, но и когато се защитавахме. Не ги оставяхме да се чувстват комфортно, когато държаха топката. Реагирахме по невероятен начин след загуба на топката, както и при борбата за втора топка. Горд съм от факта, че изглеждахме по този начин с топката предвид терена. Показахме стабилно поведение и добра игра с топката“, продължи испанецът.

„Предпочитам всички играчи да са на линия за мача. Но както казах преди мача, ние не трябва да търсим извинения, а решения. Решението е в отношението към процесите от страна на футболистите. Благодарение на това себераздаване, ние имаме това разнообразие в състава. Искам още веднъж да отлича всички за отношението им, защото това отношение и влагане позволява да имаме това разнообразие. Това се опитваме да наложим и към тренировките – да свикват на различни позиции, а да не се ограничават само с една. Срещите изискват адаптивност, но винаги се съобразяваме с профила на играча, а не изискваме нещо на всяка цена от него. Съобразявам се с това, което изисква мачът“, категоричен бе той.

„Това по никакъв начин не може да ни отклони от фокуса, който е мачът срещу Септември, аз не обръщам внимание на тези неща“, категоричен бе той по повод разликата, която се получи с ЦСКА 1948