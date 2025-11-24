Б огданка ЛУК Любин и Алекс Грозданов записаха петата си победа в шампионата на Полша по волейбол. Капитанът на българския национален отбор отбеляза 20 точки и стана най-резултатен за успеха като гост над Барком Кажани Лвов с 3:1 (25:19, 25:23, 26:28, 25:20) в среща от осмия кръг на първенството.
Грозданов има основен принос за силното представяне на шампионите и носители на Суперкупата, които се намират на трето място във временното класиране с 16 точки. За Барком Кажани с по 16 точки се отличиха Васил Тупчий и Лоренцо Поуп.
