По-рано тази година всички се питаха двойка ли са Алкарас и Радукану.

В Англия силно се вълнуват около любовния живот на Ема Радукану, а този път тенисистката сама разпали клюките.

Световната №29 публикува серия от снимки в Инстаграм, към които написа „Последният уикенд“ (б.р. - 15-16 ноември). Две от тях събудиха любопитството, тъй като на тях тя е с още една дама и мистериозен мъж, към когото гледа с широка усмивка. В негово лице бдителни британски журналисти разпознаха новозеландеца Джак Коман, който се занимава с финанси, също както и нейните родители.

Двамата заедно посетили ръгби мача между Англия и Нова Зеландия (33:19), където седнали един зад друг.

Уж обикновените снимки от улицата накараха феновете да гадаят дали става въпрос за нова любов или просто за приятелство. „Сън“ добавя и пикантна подробност – кадрите са направени не къде да е, а на тротоара пред апартамента на британската тенисистка в Лондон. Очевидци твърдят, че тя изглеждала много щастлива и с радост позирала за снимки, редом до въпросния Джак.

Любовните трепети на родената в Канада Радукану са забулени в тайна, откакто се раздели с милиардерския син Карло Агостинели през лятото на 2024-та. Двамата имаха връзка малко повече от година, но в крайна сметка решиха да продължат поотделно.

През последните месеци 23-годишната Ема и испанецът Карлос Алкарас, на 22, дадоха не един и два повода за спекулации, че между тях нещо се случва. Всичко тръгна от „Уимбълдън“, когато британката посети мач на испанеца, след това пък двамата играха заедно на смесени двойки на US Open.

„Той е много мил, много усмихнат. Позитивен човек, около когото е удоволствие да бъдеш. Започнах на го опознавам на „Уимбълдън“ през 2021-ва. Той винаги играеше ден преди мен. Виждайки го да печели, ме мотивираше да печеля и аз“, загадъчно заяви Ема, засилвайки слуховете, но без да отговори конкретно на въпроса дали между нея и Карлос има интимност.