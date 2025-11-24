Бившата кандидат-кметица на Момин проход и „Мис Плеймейт“ Диана Габровска получи международно признание с номинация за престижните AVN Awards – „Оскарите на киното за възрастни“. Категорита, в която ще се състезава е "Best International Group Sex Scene" ("Най-добра международна групова секс сцена").

Политическият скандал

Габровска стана известна през 2019 г., когато по време на кампанията ѝ за кметица лични еротични снимки бяха разпространени онлайн без нейно съгласие. Това прекрати политическите ѝ амбиции, а тя признава, че случилото се я е разочаровало дори от близки хора.

В трудния момент до нея застава съпругът ѝ, който я подкрепя и до днес.

Кариера в индустрията за възрастни

Месеци след скандала Габровска доброволно позира за еротично списание, печели титлата „Мис Плеймейт“ и издава автобиографичната книга „Аз, грешницата“. В момента участва в продукции за възрастни, разпространявани от голяма гръцка компания. Именно за тях получава и номинацията си за AVN. „Реших да показвам красотата си по свой избор, не чрез откраднати снимки“, коментира тя.

Личен живот

Габровска и съпругът ѝ Тони имат двама сина. Той е неин мениджър и заявява, че не изпитва ревност към професията ѝ. Двамата разказват, че се изправят заедно срещу критиките и подчертават значението на откритата комуникация във връзката. Актрисата разкрива и други лични трудности – загубата на родителите си и преживяна животоспасяваща операция по време на семейна почивка в Гърция.

Кандидатура за кмет

Габровска се кандидатира за кмет на родния си Момин проход, водена от желанието да даде нов живот на града. Днес признава, че е била наивна, но продължава да подкрепя социални каузи, сред които помощ за жени, преживели насилие.

AVN Awards

AVN Awards са най-престижните отличия в индустрията за възрастни и се връчват ежегодно в Лас Вегас. Наградите влияят силно на популярността и кариерните възможности на актьорите, а най-успешните в бранша достигат доходи от стотици хиляди до милиони долари годишно, писа Vesti.bg.