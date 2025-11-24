Б ерое официализира раздялата със старши треньора си Алехандро Сагерас.. Заралии информираха, че ще бъдат водени от Пламен Липенски до намирането на заместник на Сагерас.

Ето какво написаха от Берое:

"Официално съобщение:

ПФК Берое Стара Загора обявява прекратяването на договорните отношения със старши треньора на представителния отбор, Алехандро Сагерас.

Искаме да изразим нашата най-искрена благодарност към г-н Сагерас за неговия професионализъм, отдаденост и отговорност през почти двете години работа, посветени на развитието и надграждането на футбола в Стара Загора.

Пожелаваме му много успех в бъдещите проекти.

Пламен Липенски ще води отбора до назначаването на нов старши треньор."