Р усия планира да проведе турнир по време на истинското Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада, като се очаква да покани национални отбори, които не успяха да стигнат до истинския Мондиал, твърдят сръбските издания.

На руския национален отбор е забранено да участва в състезания на ФИФА и УЕФА заради войната в Украйна, а сега ще може да организира Световно първенство, в което ще участва с няколко други отбора.

Сръбският национален отбор ще бъде сред първите, получили покана, а се споменава, че Босна и Херцеговина също може да се окаже в турнира, ако не се класира в допълнителните квалификации за игра на истинското Световно първенство.

Интересно е дали българският национален отбор ще получи покана, ако турнирът наистина бъде организиран.

Руснаците се опитват по всякакъв начин да се върнат на световната футболна карта и с организирането на турнира си искат да намалят гледаемостта на Мондиал 2026, но на всички е ясно, че погледите на света ще бъдат насочени към Канада, Мексико и САЩ.