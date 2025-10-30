Ф утболен клуб Дунав Русе да получи финансова подкрепа в размер на 72 000 лева от резерва на общинския бюджет. Това реши на днешното си заседание Общинският съвет в крайдунавския град. Предложението на общинския съветник Евгени Игнатов получи подкрепа на 44 негови колеги, а петима гласуваха с „въздържал се“.

„Никога не съм си позволявал да искам финансова подкрепа за спортния клуб от резерва на Община Русе, но сега се налага, за да му помогнем да се развива и да участва в Първа лига”, каза Евгени Игнатов и благодари за подкрепата и загрижеността, които предложението е срещнало при обсъждането му в комисиите за бюджета и за младежта и спорта.

„Дунав е емблема на този град”, каза Росица Георгиева и призова да не се противопоставят различните спортове.

Деян Йорданов от Управителния съвет на футболния клуб запозна съветниците с неговото състояние и амбиции за развитие на спортната структура през тази година. Той отбеляза, че след доброто представяне на Дунав срещу третия във временното класиране на Първа лига Локомотив (Пловдив) в мача от турнира за Купата на България преди два дни, е довело до това всички национални медии да говорят за Русе в добър контекст.

„В нашия град се случва нещо различно – с обществена подкрепа, обществено участие, с много ресурси и емоция от всички замесени. Бюджетът на клуба през тази година за мъжкия отбор и детско-юношеската школа се очаква да достигне близо 2 млн. лв. Тези средства, които ще бъдат отпуснати, ще бъдат използвани за нашата генерална програма за развитие на клуба, включваща именно и подрастващите. Тези пари ще бъдат изхарчени по предназначение, но това, което ще остане, е дейността на целия град зад името на нашия клуб и за спорта. Всеки един лев за спорт остава в града, мултиплицира се като влияние върху много различни направления – здравеопазване, местна гордост, участие на обществото. Време е за обединение, за да бъдем отново на заслуженото си място на картата на България”, каза Деян Йорданов.

Той покани общинските съветници на 10 ноември на Градския стадион в Русе от 17:30 часа, когато лидерът в класирането на Втора лига Дунав посреща втория Фратрия (Варна).

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX