П редседателят на Управителния съвет на Дунав Русе Диян Димов разкри очакванията си за предстоящата среща на тима с Фратрия. Двубоят е дерби, в което се срещат първия и втория в класирането. Евентуална победа ще направи разликата между двата тима седем точки и може да се окаже скрит мач-бол за влизане на Дунав в Първа лига. „Очаквам да стане един хубав двубой. Силно се надявам да успеем да спечелим. Такава ни е нагласата. По мое мнение ние сме по-добър отбор чисто игрово. Мисля, че го показваме и на терена. Надявам се да го покажем и сега с Фратрия. Ако сега спечелим този двубой, ще увеличим доста преднината ни на върха. Това ще покаже, че сме най-добрият отбор във Втора лига. Всички момчета са наясно с важността на този двубой. Дано стане един хубав мач. Фратрия е добър отбор и има качествени футболисти в редиците си. Този отбор е сред основните ни конкуренти за влизане в Първа лига. Другите два са Янтра и Вихрен. Една победа сега ще е доста ценна. Не бих я определил като евентуална победа на „спокойствието“, но със сигурност ще е важна крачка в правилната посока“, заяви Димов.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ