К аква я мислехме, каква стана... Със сигурност доста българи ще отидат днес кисели на работя и ще се стараят да избягват от един или двама свои колеги, които ще им навират един пръст в лицето. Един, но колкото седем! Левски е губил много пъти от ЦСКА, но тази издънка със сигурност ще се нареди в графата на най-болезнените. Тя дойде в момент, в който „сините“ бяха на гребена на вълната. Пет поредни победи с по 3 гола! 11 точки разлика от Лудогорец! Стотици чакаха от седмици този мач, да не кажем от месеци. И през цялото време сипеха закана след закана. Дори се създаде някакво внушение, че едва ли не в съботата на пистата на стадион „Васил Левски“ щеше да бъде сложена и титлата, която Хулио Веласкес и компания ще вдигнат след очакваната от победа! Е, не стана. Вместо радост настана обичайната тишина в „синьо“. И така ще бъде още дълго време. Някои дори ще започнат да се отричат от Левски и да твърдят, че с лека ръка са се доверили на Хулио Веласкес и неговите еластики със стартовите 11. Не можем да им се сърдим. Загубите от ЦСКА не са като другите. Освен това фиаското в събота бе почти като под индиго с тази на „Лаута“ от Локомотив Пд. И там Майкон сбърка, за да се стигне до гол, а Хулио Веласкес отново се забави със смените. Освен това испанецът се довери и в двата случая на играчи, които го подведоха. Със сигурност Мислителя от Саламанка в момента не може да си намери място и си удря главата в стената, след като два пъти попадна в един и същ капан, който му бе заложен от Христо Янев. Първо под Околчица, а сега и в сърцето на София. Белята стана. Сега е важно какъв отговор ще предложи Левски. Той бе шеметен след фиаското на „Лаута“. „Сините“ навързаха пет победи за първенство и една за купата. Сега има остават 5 срещи преди паузата. Четири за първенство и една за Купата, ако не допуснат нова издънка, то със сигурност ще зимуват на първото място. Дори и преднината им да не е 11 точки, то пак ще имат такава. И тук трябва да припомним един факт – Левски не е зимувал първи от 2008 година насам! 17 години! Как ви звучи, а?

