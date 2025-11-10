Е дно от нещата, които най-много се чува в българския футбол продължава да е темата за солидното присъствие на чужденци в него. Приемат се и правила, с които клубовете да бъдат принудени да пускат повече родни играчи. В анкетите на „Мач Телеграф“ в навечерието на дербито Левски-ЦСКА доста от мненията на специалистите, а и на ВИП-феновете на двата отбора, до които се допитахме, също доминираше това мнение. А именно, че който играе с повече българи ще спечели. Нашите момчета знаели какво е дербито и това щяло даде предимство на отбора, в който те са повече. Ами истината е, че не беше така. Тук поле за спор няма. Има факти. А те са, че не просто отборът с по-малко българи спечели, а и отборът с много по-малко българи спечели. А при загубилия в дербито най-тежко разочаровалите бяха именно българите. И обратното – при победителите големите герои не бяха българите. Делова игра сякаш бе на война. И няма лошо. Така се прави. По същия начин Левски печелеше доста дербита срещу ЦСКА в края на 20-и и началото на 21-и век. „Сините“ тогава компенсираха доста спортно-технически слабости с надъхване, с агресия. И те имаха такива бойци, каквито имаше онзи ден в червено – Далибор Драгич, Елин Топузаков, Георги Марков. Драгич например не беше българин, но се хвърляше така сякаш цял живот е живял на „Герена“...

ЗДРАВКО ГЮРОВ

