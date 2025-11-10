И талианецът Марчело Абонданца е новият селекционер на женския национален отбор на България, съобщиха от родната федерация. Решението бе взето днес на заседание на Управителния съвет след проведените през миналата седмица разговори с тримата кандидати. Абонданца получи 10 гласа, Иван Петков - 5, а Радослав Арсов - един.

Италианският треньор ще застане начело на отбора с договор за срок от две години, с опция за удължаване с още една. Минималните цели, поставени пред него, са запазване на мястото на отбора в Лигата на нациите (VNL) през следващия сезон и класиране сред първите десет на Европейското първенство.

Марчело Абонданца е добре познато име в световния волейбол. Роден на 24 август 1970 г. в Чезена, Италия, той има богат опит както на клубно, така и на национално ниво.

В кариерата си е водил водещи отбори като MC-Carnaghi Villa Cortese (Италия), Rabita Baku (Азербайджан), Fenerbahçe и THY İstanbul (Турция), както и Chemik Police (Полша). На международната сцена Абонданца е работил и с националните отбори на България, Канада и Гърция.

"Българската федерация по волейбол пожелава на Марчело Абонданца успех, вдъхновение и много победи с националния отбор на България!", написа сайтът на родната централа.