Г ригор Димитров отведе своята любима Ейса Гонсалес на романтична почивка в Коста Рика. От споделените снимки н Инстаграм става ясно, че двамата влюбени са отседнали в един от най-добрите хотели в страната. "Хасиенда Гуачипелин" се намира в района на Национален парк Ринкон де ла Виеха, който е част от Световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Григор и красивата мексиканска актриса се наслаждават на всяка една минута заедно. Те вече се гмурнаха в тюркоазените води на 25-метровия водопад Оропендола, който се намира в бурния каньон на река Бланко. Тропическият оазис радва туристите с преходи през висящи мостове и горещи извори с кристално чисти термални води, напоени с естествени минерали и нагряващи се от дълбините на вулкана Ринкон де ла Виеха, най-големият в района.

Григор и Ейса разкриха, че са заедно през април, когато тя се появи в ложата му на турнира в Мадрид, и по всичко изглежда, че любовта им продължава да е така силна както в началото на тяхната връзка. Най-добрият български тенисист наскоро се завърна на корта след 14-седмично отсъствие заради тежка контузия на гръден мускул. Това се случи на турнира от сериите “Мастърс” в Париж, където в първия кръг Димитров победи Джовани Мпечи Перикар със 7:6(5), 6:1, но след това реши да не рискува и се отказа от мача си руснака Даниил Медведев,

Григор получи травмата по време на двубоя си от осминафиналите на “Уимбълдън” през юли със световния №1 по това време Яник Синер. Тогава българинът бе в печеливша позиция, но контузията му попречи да доиграе срещата.

