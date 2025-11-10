А нтон Недялков и Петко Христов отпадат от състава на националния отбор на България за последните два мача от световните квалификации за Мондиал 2026 – срещу Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември).

Христов няма да може да вземе участие поради контузия. Недялков също отпада от разширения състав поради физическо претоварване в резултат на сгъстения игрови цикъл на клубния му отбор Лудогорец в последните седмици.

На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров повика защитника на датския Вейле Стефан Велков. Той не е бил част от селекцията на "лъвовете почти пет години - от февруари 2020 г. До момента бранителят има само един мач за представителния ни отбор.

Името на 28-годишния Велков не фигурираше в първоначално обявения списък, но преди няколко часа от клуба му Вейле се похвалиха с новината. Бранителят се представя доста добре от началото на сезона, като до момента има и 3 гола - срещу Силкеборг и Сьонерюск в Суперлигата и срещу Холбек за Купата на Дания. Така само след 15 кръга българинът изпревари бившия играч на ЦСКА Раул Албентоса и Расмус Лауритсен в клубната класация на най-резултатните централни защитници за една календарна година.

Още при представянето си селекционерът Александър Димитров заяви, че ще следи под лупа всички български играчи зад граница. Той познава отлично Велков, който беше част от отбора на България U19 през 2014 г.

У нас защитникът е играл само за Славия, чийто юноша е, а зад граница е носил екипите на Дуисбург и Юрдинген в Германия, както и на нидерландските Ден Бош и Ваалвайк.