И здирваната близо три дни Стефани е прекарала едната нощ на дърво, за да е на сигурно място. Това разказала тя пред разследващите и спасителите, след като беше открита, споделиха те пред „Телеграф“.

Официално шефът на 4 РУ Кристиян Тонев заяви, че причината за тръгването на младата жена е „дълбоко лична“ и отказа да коментира изтеклата по-рано информация, че е имало натрупани нерешени въпроси между Стефани и майка й, които са провокирали тръгването ѝ.

Самата майка сподели преди няколко дни, че дъщеря ѝ не е избягала, а си е „тръгнала“, без да навлиза в детайли, но потвърди, че дъщеря ѝ си е оставила ключовете от вкъщи, личните документи и мобилния телефон у дома.

Подготвена

Стефани беше открита в неделя в района на Железница, където тя слязла и се видяла с нейна позната. Случайни минувачи я забелязали и разпознали, след което подали сигнал на спасители и полиция. Вече по-късно пред разследващите младата жена разказала и откъде е минала. Едната вечер, за да е на по-безопасно място, се качила на дърво и прекарала там часовете до съмване.

„Тя е изключително добре подготвен планинар, опитен. Малко хора биха издържали на такъв преход дни наред“, споделиха спасители.

Те буквално били шашнати от уменията на Стефани и дори ѝ предложили да работи с тях.

„Момичето е изключително подготвено, занимава се с планински преходи и познава много добре парк Витоша, което е позволило да се движи три дни, без да спира, използвайки различни пътеки и заслони. Тя е била без храна, вода, лични документи и пари, но е издържала благодарение на подготовката си“, заяви и Тонев.

Акцията

След щастливия край на историята социалните мрежи завряха от коментари за цената на спасителната акция, тъй като Стефани е пълнолетна и има право да ходи където си поиска.

„Никой не може да каже колко точно струва една такава спасителна операция. Можем само да извлечем статистика за изразходваните средства за автомобили, командировъчни и други, което обаче не означава нищо. Доброволният труд на планинските спасители и всички останали, които се притекоха на помощ, те бяха над 40 човека. Точна стойност никога не може да се каже и никога не сме искали да възстановим 100% от разходите, които правим“, каза директорът на Спасителната служба към БЧК Емил Нешев.

