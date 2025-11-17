Г отви се голяма трансформация в българския футбол. Във Варна усилено се говори, че от Нова година местните Фратрия и Спартак ще се обединят. Това ще ликвидира тежката финансова криза при "соколите", но ще остави Втора лига с един отбор по-малко. Според информация на "Мач Телеграф" идеята Спартак Вн да погълне втородивизионния тим не е от вчера, но ръководството на Фратрия иска да изиграе докрай мачовете от първия полусезон, за да не обърка класирането на Втора лига. Плановете са клубът, спонсориран от бизнесмена Виктор Бакуревич, да прехвърли пари и футболисти в Спартак, което да превърне "соколите" в стабилен отбор на първо време. Целите ще бъдат и по-високи.

Реално обединението вече стартира, но беше описано като "сътрудничество" от ръководството на Спартак. Фратрия пое наскоро изцяло ангажиментите за поддръжката на "Коритото" и базата на "соколите", а в замяна получава възможността да ги използва.

