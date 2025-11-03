БОГОМИЛ РУСЕВ

Супер неделята в БГ футбола очерта контурите на предстоящото Вечно дерби другата събота, като след победите на ЦСКА и Левски, както и поредната издънка на Лудогорец, ни кара на очаква супер събота, на 8 ноември на „Васил Левски“.

Левски буквално помля Арда за пета поредна победа с 3 отбелязани гола. Ясно е, че отборът на Александър Тунчев е в криза, но „сините“ се изпотиха повече срещу втородивизионния Хебър за Купата на България, отколкото в Кърджали. С поредната доза гений на Хулио Веласкес, той направи така, че отборът му да изхаби минимални усилия преди Вечното дерби. Лидерите в класирането летяха по терена, а Сангаре без маската изглежда с класа над Сангаре. Африканецът прави диви и щастливи защитите на съперниците у нас, като срещу скоростта му и физиката все по-трудно се намира антидот. Срещу Арда най-постоянният играч на Левски този сезон – Майкон, отново показа колко висока класа е всъщност. Ръководството на клуба трябва да направи всичко възможно да задържи бразилеца до края на сезона, защото негов трансфер, макар и да вкара милиони в касата на клуба, ще оголи целия ляв фланг на „сините“. Ако бъдем честни, Левски можеше да вкара и повече на Арда, но в крайна сметка броенето спря на 3. И то за пети пореден път, а поредните победи на „сините“ са вече 6. Това показва, че в отбора на Хулио Веласкес има страхотен баланс – както в защита, така и в средата на терена, но и в атака, което няма как да не носи радост на феновете. Левски влиза под пара във Вечното дерби, което обещава да е наистина впечатляващо.

