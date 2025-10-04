Т ри гола бяха отбелязани в трите мача от 11-ия кръг на Втора лига в събота.

Севлиево победи с 1:0 Спартак Плевен като гост. Стелиян Добрев отбеляза единствения гол в 88-ата минута. С успеха гостите излязоха на 11-о място в класирането с 10 точки, Спартак е 13-и с 9.

В Благоевград Пирин удари с 1:0 Черноморец (Бургас). Запро Динев отбеляза единствения гол в 13-ата минута. Пирин е 5-и в класирането с 16 точки, Черноморец е 10-и с 11.

Хебър пък се върна към победите след 1:0 срещу Беласица като гост в Петрич. Тимът от Пазарджик е на 9-о място в класирането с 12 точки.