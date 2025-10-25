П резидентът на Славия Венцеслав Стефанов говори пред медиите след равенството 0:0 с Черно море от 13-ия кръг на efbet Лига. "Благодаря на публиката, че този път бяхме като едно – и фенове, и клуб. Радвам се, че има развитие в отбора и че има колектив. Шансът не беше на наша страна, но съм убеден, че в следващите мачове ще е все по-добре. Очакват ни добри времена", заяви той.

Славия и Черно море разделиха точките

"Виждам, че отборът играе като юмрук. Всеки се бори за колегите си, има хъс и желание, победите ще дойдат. Аз мога да кажа само едно нещо – треньор на националния отбор е Димитров, той взима решенията. Светльо Вуцов, ако иска да расте и да го уважават, не може да казва „аз няма да играя, докато този е тук“. Играе за националния отбор, трябва да го разбере. Уважавам го. Не искам да влизам в подробности и да пълним редовете какво и защо станало. Всеки, когато е млад, допуска грешки. Знам, че някой ден ще разбере грешките си, дано не е фатално за него. Играе добре, дано продължава така. Не може да поставя условия. Имаше един, който не искаше да играе за България, а след това желаеше да е президент. Такива хора не могат да бъдат уважавани от футболната общественост, защото само когато някой дава всичко от себе си за България, само той може да е уважаван", продължи Стефанов.

"Има хора, които оценяват съдийството, попитайте тях. Не съм капацитет, не съм специалист. Съдията с нищо не повлия на отбора и на играта, да, справи се. Писна ми от простотии! Някой като вас е написал някаква простотия, изсмучена от пръстите. Да си постави името кой е. Това ли е вашата задача? Кой колко пари иска. Не отговаря на истината това. Не искам повече да ми задават такива въпроси. Ако има нещо такова да кажа, ще обсъдя с ръководството на ЦСКА. Достанич има рожден ден и трябва да си го празнува по достойнство, защото заслужава. Той заслужава уважение и като треньор, и като човек", завърши Венцеслав Стефанов.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX