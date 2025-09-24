И ма минути, пасове и удари, които определят посоката на целия сезон. Сега Лудогорец е изправен пред един такъв – срещата с Малмьо. Да, висока стойност имаше и сблъсъкът с Ференцварош, който трябваше да насочи „орлите“ към следващия етап на Шампионската лига или към обичайния напоследък тренд „Лига Европа“. Тогава обаче Лудогорец не изглеждаше по никакъв начин притиснат по отношение първенството си в шампионата. Дори преди реванша с унгарците „орлите“ бяха необезпокоявани на върха с четири икономични и лишени от зрелище победи от четири срещи. Лудогорец се чувстваше безсмъртен вкъщи и убеден, че може да измъкне трите точки и с минимално количество футбол. В момента обаче разградчани са наранени и гостуването на Малмьо е изключително важно за следващите стъпки, както и за целия сезон. В този случай именно евротурнирите са искрата, която може да запали отбора за следващите мачове. Като че ли бе изпуснат моментът да бъде сменен треньора Руи Мота, при положение че отборът влиза в евротурнирите срещу най-слабия от всички осем съперника. Малмьо е на шесто място в Алсвенскан и в серия от четири мача без победа. През миналия сезон се получи същото в Европа – сигурният пътник Захари Сираков бе оставен да изведе Лудогорец в най-възможния му мач от същинската фаза на Лига Европа – домакинството на Славия Прага. Това бе и най-слабият двубой на „орлите“ в турнира, бе загубен с 0:2, а това направи почти невъзможен какъвто и да е хепиенд до края на турнира. Последва треньорска смяна с идването на Игор Йовичевич, но въпреки много силните мачове с Андерлехт, Лацио, АЗ Алкмаар и Лион отборът не успя дори да доближи плейофите. Сега при загуба или дори равен с Малмьо, отборът ще изгуби козове за стигане до плейофите заради тежките домакинства в турнира. Почти сигурно негативният резултат ще задейства треньорска смяна, но отново турнирът ще изглежда в режим на доиграване.

Една победа на старта в групата в Швеция обаче ще вкара допамин в отбора и дори с Мота отборът ще увеличи темпото и ще вдигне нивото на представянето. През последните години впечатление прави, че Лудогорец се самоиндуцира и силните мачове в евротурнирите водят до по-добри игри в първенството. Предвид доста широката и качествена скамейка на „орлите“ като изключим единствено позицията на централния нападател, разградчани нямат проблеми да се представят силно и на двата фронта. Сега Лудогорец има далеч по-силна конкуренция в лицето на един балансиран и солиден Левски, а грешни стъпки като тези с Локо Пд и Локо София може да се окажат фатални за защитата на титлата. Да не забравяме, че в битката с двата коня може да се окаже, че има и трети – ЦСКА 1948. Събраният на кило отбор на Цветомир Найденов се оказа сплав от играчи с висока добавена стойност от десетки К.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ

