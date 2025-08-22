11150 билета ще имат на разположение "сините" фенове за гостуването на АЗ Алкмаар.

Л евски пусна в продажба билетите за реванша с АЗ Алкмаар, който е на 28 август (четвъртък) от 20:30 часа българско време.

"Левскари, от днес в продажба са ваучерите за реванша от плейофа на Conference League 2025/26 – АЗ Алкмаар – Левски. Двубоят ще се играе на 28 август, четвъртък, от 19:30 часа местно време на AFAS Stadion в Алкмаар.

Ваучерите ще се продават до 27 август (сряда) в 19:14 часа или до изчерпване на количествата – на касата пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн на tickets.levski.bg

За удобство на привържениците ни ваучерите ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касата на Сектор "А" на стадион „Георги Аспарухов“. Първоначално бяха предвидени 950 билета за нашите фенове, но след активни преговори ръководството на клуба осигури общо 1150 места на AZ Stadion. Цената на всеки ваучер е 17.50 евро (34.22 лева).

Срещу предоставяне на закупения ваучер в специално обособената meeting-point зона до AZ Stadion в Алкмаар, всеки привърженик ще получи своя билет за срещата. По изискване на организаторите привърженици без ваучер няма да бъдат допускани в близост до стадиона", написаха от клуба.

Левски загуби първата среща в София с 0:2 и ще има много трудна задача на реванша в Нидерландия.