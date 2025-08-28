Н ай-великият български футболист за всички времена - Христо Стоичков, говори в подкаста на БФC в навечерието на мача между България и Испания в световната квалификация за Мондиал 2026 на 4 септември в София.

Както е известно, "трикольорите" попаднаха в една група с европейския шампион, Турция и Грузия.

"Мисля, че хората, които ще дойдат на „Васил Левски”, дали ще са 30 или 40 хиляди, е един плюс. Нека тези хора да се разграничат от това :"Ама ние идваме да гледаме Испания". Не, ти идваш да гледаш твоите деца, твоя национален отбор. Това, че после на терена ще излязат 11,12, 13 или 15 испанци, е най-малкият проблем", каза Камата.

"Нека бъдем на стадиона да подкрепим тези деца. Подкрепи тези момчета, които ще излязат и ще дадат всичко от себе си. Род, родина и татковина - това е", добави Христо Стоичков.